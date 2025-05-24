Пострадавших в ДТП в Подмосковье доставили в больницы

По информации пресс-службы Минздрава Московской области, в результате аварии с микроавтобусом в Подмосковье восемь пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, а двое отказались от госпитализации после осмотра.
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