На фото начала 20 века поместилось больше 1000 человек. Детали снимка такие, что видно каждое лицо

Трудно поверить, что при современном уровне развития оптики и фототехники нельзя сделать фотоаппарат, который снимет что угодно на таком же детальном уровне. Голову не морочьте. Да, снимок уникален, но его вполне можно повторить.

oleg geraskin

Можно, но никто не будет этого делать. Широкоформатные матрицы и так безумно дороги, а делать ещё больше, с невероятным количеством пикселей - это полное безумие. Можно сделать проще: сделать последовательно десятка два снимков и сшить в одну фотографию в фоторедакторе. Тем и добиться подобной детализации. Изготовить фотопластину большого размера сейчас то же возможно. Но кто ж будет заморачиваться?