Более ста лет назад фотограф сумел запечатлеть на одном снимке 1250 человек, весь Кексгольмский полк.
На фото начала 20 века поместилось больше 1000 человек. Детали снимка такие, что видно каждое лицо
Комментарии
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ГА
Герман Арутюнов
Трудно поверить, что при современном уровне развития оптики и фототехники нельзя сделать фотоаппарат, который снимет что угодно на таком же детальном уровне. Голову не морочьте. Да, снимок уникален, но его вполне можно повторить.
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12 час.
лл
лина любимцева
Бесподобно!! По-моему, сейчас ТАК не смогут снять.
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8 час.
oleg geraskin
Можно, но никто не будет этого делать. Широкоформатные матрицы и так безумно дороги, а делать ещё больше, с невероятным количеством пикселей - это полное безумие. Можно сделать проще: сделать последовательно десятка два снимков и сшить в одну фотографию в фоторедакторе. Тем и добиться подобной детализации. Изготовить фотопластину большого размера сейчас то же возможно. Но кто ж будет заморачиваться?
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5 час.
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