Украина — это бизнес-проект, господа, и никакого патриотизма!

Что отличает прирождённого политика от случайного проходимца, ошивающегося на политической сцене? Чувство политической проницательности, способность предугадывать развитие событий на десятилетия вперёд по малозаметным на данный момент признакам.
Что отличает прирождённого политика от случайного проходимца, ошивающегося на политической сцене? Чувство политической проницательности, способность предугадывать развитие событий на десятилетия вперёд по малозаметным на данный момент признакам.
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