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  • Борис Осипов
    К сожалению с белорусскими нациками встречался еще в 1974 году...Украина, Белорусс...
  • Владимир Швайбович
    Согласен. Только о Беларуси этот член совета сгустил краски. Так сказать - за компанию. Сравнивать в этом смысле Укр...Украина, Белорусс...
  • Борис Осипов
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Украина — это бизнес-проект, господа, и никакого патриотизма!

Украина — это бизнес-проект, господа, и никакого патриотизма!

Что отличает прирождённого политика от случайного проходимца, ошивающегося на политической сцене? Чувство политической проницательности, способность предугадывать развитие событий на десятилетия вперёд по малозаметным на данный момент признакам.

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