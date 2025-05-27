Разработчики MATLAB пострадали от атаки шифровальщика — часть сервисов не р...

Разработчики MATLAB пострадали от атаки шифровальщика — часть сервисов не работает больше неделиКомпания MathWorks, разработчик популярных программ MATLAB и Simulink, применяемых в науке и инженерии, официально подтвердила, что причиной сбоя в работе её сервисов стала масштабная атака шифровальщика.