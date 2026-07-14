В НГТУ НЭТИ создали инновационное ПО для специальной измерительной системы

Инновационное программное обеспечение (ПО) для измерительной системы «Нивелир-нивелирная рейка», обеспечивающей высокую точность измерения расстояния и превышения для использования на строительных площадках, транспортных сооружениях, в заводских цехах и т.
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