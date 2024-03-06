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Колин Фаррелл пытается раскрыть загадочное дело о пропаже человека в первом...

Колин Фаррелл пытается раскрыть загадочное дело о пропаже человека в первом...

Колин Фаррелл пытается раскрыть загадочное дело о пропаже человека в первом трейлере сериала “Шугар”Фаррелл исполняет роль Джона Шугара, частного детектива из Лос-Анджелеса, которому поручено расследовать исчезновение женщины по имени Оливия Сигел, любимой внучки голливудского продюсера Джонатана Сигела.

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