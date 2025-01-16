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"Мы тоже хотим жить, а не просто выживать": Таксисты устроили забастовку по всей РФ из-за низких цен на их услуги и выкатили манифест

"Мы тоже хотим жить, а не просто выживать": Таксисты устроили забастовку по всей РФ из-за низких цен на их услуги и выкатили манифест

Avia.pro - СМИ Здравствуйте, дорогие пассажиры и пассажирочки! С вами говорит таксист Рустам из солнечного Узбекистана.

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Комментарии
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Марина Свобода
таксисты получают реально мало, а мы платим реально много. Между нами и таксистами  ХОЗЯИН, который и гребет по полной. Хотя я категорически против таксистов приезжих все равно. Город не знают, по-русски ни бе ни ме. Хамят. Правил не соблюдают. Русских таксистов и организатора перевозок к ногтю
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4 час.
МС
Марина Свобода
общалась с русским таксистом. Цена взвинчена. А с таксистов Яндекс снял часть зарплаты. В проигрыше все кроме Яндекса
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4 час.
АК
Алекс Кузь
Пролетариат таксистов требует пересмотра трёхсторонней профсоюзного договора с агрегаторами. Такое нужно понимать.
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1 час.

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