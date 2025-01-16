"Мы тоже хотим жить, а не просто выживать": Таксисты устроили забастовку по всей РФ из-за низких цен на их услуги и выкатили манифест
Avia.pro - СМИ
Здравствуйте, дорогие пассажиры и пассажирочки! С вами говорит таксист Рустам из солнечного Узбекистана.
Комментарии
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таксисты получают реально мало, а мы платим реально много. Между нами и таксистами ХОЗЯИН, который и гребет по полной. Хотя я категорически против таксистов приезжих все равно. Город не знают, по-русски ни бе ни ме. Хамят. Правил не соблюдают. Русских таксистов и организатора перевозок к ногтю
общалась с русским таксистом. Цена взвинчена. А с таксистов Яндекс снял часть зарплаты. В проигрыше все кроме Яндекса
Пролетариат таксистов требует пересмотра трёхсторонней профсоюзного договора с агрегаторами. Такое нужно понимать.
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