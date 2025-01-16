"Мы тоже хотим жить, а не просто выживать": Таксисты устроили забастовку по всей РФ из-за низких цен на их услуги и выкатили манифест

Марина Свобода

таксисты получают реально мало, а мы платим реально много. Между нами и таксистами ХОЗЯИН, который и гребет по полной. Хотя я категорически против таксистов приезжих все равно. Город не знают, по-русски ни бе ни ме. Хамят. Правил не соблюдают. Русских таксистов и организатора перевозок к ногтю