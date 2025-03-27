США рассматривают возвращение России в SWIFT при урегулировании конфликта

Согласно заявлению главы американского Минфина Скотта Бессента телеканалу Fox News, США готовы обсудить возможность возвращения России в международную банковскую систему SWIFT в рамках урегулирования украинского кризиса.
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