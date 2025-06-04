Полиция проверила документы пяти тысяч мигрантов на стройках Петербурга, часть вернется на родину. Стали известны итоги рейда на нелегалов, который прошел 3 июня в разных районах города.
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Полиция проверила документы пяти тысяч мигрантов на стройках Петербурга, часть вернется на родину. Стали известны итоги рейда на нелегалов, который прошел 3 июня в разных районах города.