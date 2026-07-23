Под Звенигородом в Московской области упал военный самолёт По словам очевидцев, небольшой самолёт упал в поле между звенигородским микрорайоном Шихово и деревней Лукино около часа назад.
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Под Звенигородом в Московской области упал военный самолёт По словам очевидцев, небольшой самолёт упал в поле между звенигородским микрорайоном Шихово и деревней Лукино около часа назад.
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