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«Афоню» обожала вся страна, а ему нужна была одна Нина: почему после 52 лет брака Куравлёв почти исчез вместе со смертью жены

«Афоню» обожала вся страна, а ему нужна была одна Нина: почему после 52 лет брака Куравлёв почти исчез вместе со смертью жены

Леонида Куравлёва знала вся страна. Для одних он навсегда остался Афоней, для других — Жоржем Милославским из «Иван Васильевич меняет профессию», для третьих — Хомой Брутом из «Вия».

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