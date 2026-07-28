Михаил Романов подчеркнул качество работы депутатов Госдумы восьмого созыва

В России за 5 лет было принято 2980 федеральных законов. Об этом по итогам завершающего пленарного заседания Госдумы восьмого созыва сообщил в своем Telegram-канале депутат от Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Михаил Романов.