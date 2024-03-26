Блогер Валя Карнавал посетила мемориал около «Крокус Сити Холла»

Стихийный мемориал около «Крокус Сити Холла» 25 марта посетила певица и блогер Валя Карнавал. В беседе с «Известиями» она выразила свои соболезнования родственникам погибших и рассказала о своих чувствах после произошедшего .
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