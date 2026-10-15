В Пермском крае перед судом предстанет 56-летний бизнесмен — его обвиняют в нарушении требований охраны труда, из-за которого погиб рабочий лесозаготовительной бригады.
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