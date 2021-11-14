СМИ: Британия готова к отправке спецназа на Украину

Великобритания может направить на Украину до 600 своих военнослужащих: спецназ и десантников.Великобритания готова в кратчайшие сроки перебросить на Украину до 600 бойцов сил спецназначения из опасений о якобы готовящемся «вторжении России».
Великобритания может направить на Украину до 600 своих военнослужащих: спецназ и десантников.Великобритания готова в кратчайшие сроки перебросить на Украину до 600 бойцов сил спецназначения из опасений о якобы готовящемся «вторжении России».
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