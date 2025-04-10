Киргизия перенесла празднование Дня Победы на 8 мая из-за поездки Жапарова в РФ

В Киргизии в этом году перенесли празднование Дня Победы с традиционного 9 мая на 8-е. Такое решение было принято из-за поездки главы государства Садыра Жапарова в Москву, куда он приглашен на парад, сообщил РИА Новости пресс-секретарь киргизского лидера Аскат Алагозов.