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Киргизия перенесла празднование Дня Победы на 8 мая из-за поездки Жапарова в РФ

Киргизия перенесла празднование Дня Победы на 8 мая из-за поездки Жапарова в РФ

В Киргизии в этом году перенесли празднование Дня Победы с традиционного 9 мая на 8-е. Такое решение было принято из-за поездки главы государства Садыра Жапарова в Москву, куда он приглашен на парад, сообщил РИА Новости пресс-секретарь киргизского лидера Аскат Алагозов.

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