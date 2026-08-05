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FiNE NEWS

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Российский офицер со сломанной ногой две недели находился на переднем крае в зоне СВО

В мае 2023 года в ходе активных боевых действий перед взятием Бахмута российский офицер с позывным «Волк», замкомандира батальона 1486-го Ленинградского полка, две недели находился на переднем крае несмотря на сломанную ногу.

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