Вся программа AdIndex City Conference в рубрике «Афиша»

Рекламный город — место, в котором каждый найдет что-то свое: одни прилетают послушать великих китов индустрии, другие услышать жуткие рассказы про встречи с вогонами, а третьи просто хотят познакомиться с автостопщиками и провести время с пользой.
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