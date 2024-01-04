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WP: ВСУ жалуются на большие потери в результате провальной миссии у Днепра

WP: ВСУ жалуются на большие потери в результате провальной миссии у Днепра

Украинские военные пожаловались на тяжёлые потери личного состава после безрезультатной миссии у Днепра, говорится в материале газеты The Washington Post, журналисты которой пообщались с 21-летним морпехом ВСУ Дмитрием.

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Комментарии
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Лариса Галахова
А как они хотели? Лучше бы собрались всеми силами и грохнули наркота с его бандой , глядишь и что-то меняться бы началось. А так это их личное желание против кого они воюют и умирают
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19 час.
НН
Надежда Никитина
Истину говорите. Сначала бы расстреляли загран отряды, объединились и двинулись добивать наркОту с бандой. А, то лезут и лезут, зная, что все погибнут. Бред какой то. Правда объединять их не кому. Печально.
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18 час.

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