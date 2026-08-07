Фастфуд для похудения: как это работает по мнению диетолога

Исследователи из Бристольского университета выяснили, что отказ от ультрапереработанной еды (фастфуда, чипсов, колбасных изделий) вынуждает людей увеличивать порции, но суммарно снижает энергетическую ценность рациона на 330 ккал.
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