«Мир Дикого Запада» ближе к реальности: инженеры создали робота с лицом из «живых» клеток человеческой кожи

Робот с лицом из «живых» клеток человеческой кожи / © 2024 Takeuchi et al. CC-BY-ND Новая технология может привести к появлению роботов, которые будет выглядеть намного естественнее и больше походить на человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии