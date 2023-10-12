13 октября — «Основные итоги деятельности Мосгосстройнадзора за 9 месяцев 2023 года»

фото: mos.ru В пятницу, 13 октября 2023 года, в 10:00 состоится пресс-конференция председателя Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игоря Войстратенко на тему: «Основные итоги деятельности Мосгосстройнадзора за 9 месяцев 2023 года».
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