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Диверсанты не пройдут: как разведка и артиллерия сдерживают натиск противника в Запорожской области

Диверсанты не пройдут: как разведка и артиллерия сдерживают натиск противника в Запорожской области

Украинские силовики не оставляют попыток продвинуться вперед в Запорожской области и регулярно проверяют на прочность линию обороны, которую удерживают совместные силы военнослужащих Российской Федерации и ДНР.

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