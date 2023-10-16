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Простой рецепт против осенней хандры от Эвелины Бледанс

Простой рецепт против осенней хандры от Эвелины Бледанс

Известная актриса и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала, в чем ее секрет крепкого иммунитета. Как уточнила Бледанс в интервью Пятому каналу, лучшее средство против осенних простуд и депрессивных настроений – это солнце и море.

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