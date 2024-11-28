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Политика как она есть

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WSJ: мир в Газе и Ливане стал поводом для сплочения Байдена и Трампа

WSJ: мир в Газе и Ливане стал поводом для сплочения Байдена и Трампа

Достижение мира в секторе Газа и Ливане стало единственным стимулом для сближения усилий действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

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