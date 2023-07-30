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Александр Власов: «Следующая большая цель, конечно же, «Вуэльта»

Накануне Александр Власов, выступающий за команду BORA‑hansgrohe занял третье место в однодневной гонке «Классика Сан‑Себастьяна» в Испании.

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