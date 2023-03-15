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Консейсау о вылете из ЛЧ: «Порту» выглядел лучше в обоих матчах. «Интер» превосходил нас лишь 10 минут, когда играл в большинстве»

Консейсау о вылете из ЛЧ: «Порту» выглядел лучше в обоих матчах. «Интер» превосходил нас лишь 10 минут, когда играл в большинстве»

Главный тренер «Порту» оценил вылет из Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала португальцы сыграли вничью с «Интером» (0:0, первая игра – 0:1).

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