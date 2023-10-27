Почему окна в самолетах круглые?

Мы настолько привыкли ко многим условностям, что часто не задумываемся о них. Тем не менее, в тот момент, когда кто-то останавливается, чтобы спросить вас: “Почему у самолетов круглые окна, а не квадратные?” Вы начинаете задаваться вопросом, почему вы не задавались этим вопросом сами.