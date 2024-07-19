В России выросло производство молока

В первом полугодии 2024 года производство молока в России выросло на 3 процента в годовом выражении. Об этом со ссылкой на исследование Национального союза производителей молока («Союзмолоко») пишет «Коммерсантъ».
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