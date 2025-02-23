В регионах прошли встречи с героями СВО и военкорами: «Все мы объединились»

МОСКВА, 23 февраля, ФедералПресс. По всей России прошли акции, посвященные Дню защитника Отечества. Ветераны СВО, Герои России и военные корреспонденты встретились с молодежью, рассказали о боевом пути, службе и подвигах.
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