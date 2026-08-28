"Ваня, где доспехи?" – как прошёл первый день съёмок "Голоса.Дети" с Дмитриенко

В новом сезоне кресла наставников популярного музыкального шоу наряду с Полиной Гагариной и Аидой Гарифулиной, которых мы уже видели в этом статусе, займут дебютанты: Алексей Воробьёв (с его женой Аидой у них будет семейное сплит-кресло) и Ваня Дмитриенко.