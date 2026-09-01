США и Иран обменялись ударами: Трамп обещает «жесткий ответ» 

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). 1 сентября 2026 года президент США Дональд Трамп пригрозил нанести по Ирану «жесткий» удар после того, как стороны впервые за месяц обменялись прямыми атаками.
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