УЕФА сможет понижать клубы из ЛЧ в ЛЕ и ЛК за нарушение новых финансовых правил

Определено наказание за нарушение новых финансовых правил УЕФА. Ранее стало известно, что УЕФА отменит финансовый фэйр-плей и введет новые правила.

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