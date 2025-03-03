Audi и Bosch уволили тысячи сотрудников и закрыли заводы

Германская компания Bosch, которая снабжает автопроизводителей по всему миру оборудованием и программным обеспечением, в связи со сложной рыночной ситуацией планирует дальнейшие сокращения рабочих мест на отдельных предприятиях.
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