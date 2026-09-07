Two deaths reported at this year's Burning Man festival

Two people have died at this year's Burning Man alternative arts scene festival being held in Nevada's Black Rock Desert, officials said.
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