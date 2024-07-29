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Блогер Виктория Лопырева призналась, что живет с сыном в отеле

Блогер Виктория Лопырева призналась, что живет с сыном в отеле

Телеведущая Виктория Лопырева рассказала в личном блоге, что постоянно живет с сыном в отеле Дубая. По словам звезды, они поселились там в качестве эксперимента на несколько недель, а потом решили не уезжать.

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Комментарии
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НБ
Николай Болтачев
А кому это интересно?
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