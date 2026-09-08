Скончался первый глава Банка России Георгий Матюхин

Георгий Гаврилович Матюхин возглавил Центральный банк РСФСР (будущий Банк России) 25 декабря 1990 года в сложную и переломную эпоху.
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