Путин подписал закон о праве регионов ограничивать работу «наливаек»

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия регионов по борьбе с так называемыми "наливайками" - предприятиями общепита в многоквартирных домах или возле них, которые, в отличие от розничных магазинов, продают алкоголь ночью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии