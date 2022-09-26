Представители НАТО и ЕС проведут встречу по сохранению поставок оружия на Украину в изменившихся условиях

Представители НАТО и ЕС проведут встречу по сохранению поставок оружия на Украину в изменившихся условиях

28 сентября руководители отвечающих за вооружение структур США и стран НАТО и ЕС встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить важный для Запада вопрос – как можно сохранить в текущей ситуации поставки оружия на Украину.

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