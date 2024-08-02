Как будет выглядеть новый ЭКСПО центр на ВДНХ

Общая площадь проекта составит 240 тыс. кв. м, будут построены выставочные, конгресс- и конференц-залы, а также площадка для проведения концертов и мероприятий В Москве возведут конгрессно-выставочный комплекс «ВДНХ Экспо».
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