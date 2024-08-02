Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

Как будет выглядеть новый ЭКСПО центр на ВДНХ

Как будет выглядеть новый ЭКСПО центр на ВДНХ

Общая площадь проекта составит 240 тыс. кв. м, будут построены выставочные, конгресс- и конференц-залы, а также площадка для проведения концертов и мероприятий В Москве возведут конгрессно-выставочный комплекс «ВДНХ Экспо».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх