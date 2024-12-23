Хоккеисты нижегородского «Старта» с 2013 года впервые обыграли хабаровчан

«Старт» вошёл в шестёрку лучших Очередной матч суперлиги чемпионата России по хоккею с мячом «Старт» проводил на своём поле против грозного «СКА-Нефтяника», занимающего третью строчку в турнирной таблице.
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