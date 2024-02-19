Генштаб ВС РФ: солдаты НАТО воюют на Украине под видом наемников

Как рассказал в интервью «Красной Звезде» начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской, военнослужащие НАТО участвуют в боевых действиях на Украине под видом наемников.
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