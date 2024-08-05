«Это бесчеловечный поступок»: сопредседатель комитета «Матери Беслана» призвала Лебедева извиниться за слова о спекуляции на трагедии

Рита Сидакова считает, что своими заявлениями предприниматель «бередит раны» женщин, потерявших детейПредприниматель и дизайнер Артемий Лебедев в интервью Юрию Дудю (признан иноагентом) выразил мнение, что «Матери Беслана» «раздувают уже давно неактуальную тему» и «спекулируют на трагедии».
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