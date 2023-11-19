Спортивный эксперт Лосев предостерег россиян от сгорания мышц на тренировках

Чрезмерные нагрузки при тренировках могут привести к сгоранию мышц вместо их роста. Об этом заявил эксперт по циклическим видам спорта, основатель спортивной команды Losev Team, председатель Федерации зимнего плавания Москвы Антон Лосев.
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