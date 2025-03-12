Вместе против кого? Додон прокомментировал возможный альянс с Майей Санду

«Против кого? В защиту страны от русских, американцев, румын, от кого?! Я не вижу такой ситуации», — ответил Игорь Додон, когда его спросили, «возможен ли союз социалистов с Майей Санду», сценарий 2019 года с блоком ACUM.
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