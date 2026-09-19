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«Гаилә белән сайлыйбыз» фотобәйгесендә катнашучылар саны 35 меңнән артып китте

«Гаилә белән сайлыйбыз» фотобәйгесендә катнашучылар саны 35 меңнән артып китте

«Гаилә белән сайлыйбыз» фотобәйгесендә катнашучылар саны елдан-ел арта, ә социаль челтәрләрдә активлык сизелерлек үсә.

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