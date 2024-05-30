Антон Шантырь: «Новая добрая традиция»

Председатель комитета по физической культуре и спорту - о благотворительном забеге «Бегом с Дневником» В минувшее воскресенье в Приморском парке Победы состоялся уже третий городской благотворительный забег «Бегом с Дневником».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии