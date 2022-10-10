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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 11 октября 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 11 октября 2022 года

Энергетический прогноз на одиннадцатое число десятого месяца две тысячи двадцать второго года. Код 1126 =Внутренняя Сила - это способность уважать чужую музыку, но танцевать под собственную =Всё связано Тонким Энергетическим Полем, в котором ДНК одновременно является волной и частицей = Если в вашей Жизни пошел дождь, сосредоточьтесь на цветах, которые зацветут благодаря этому дождю = Если вы нашли женщину, которая действительно любит вас – вы нашли самый большой подарок во Вселенной = Жизнь в согласии с самим собой — это самое замечательное из того, что только может нарисовать воображение= Искусством нового Человечества будет секрет слушания сердца: сознательно, бдительно, внимательно =Истинное счастье и просветление - это осознание того, что на самом деле у тебя нет никаких ограничений ="Либо ты вышел за пределы ума и используешь его, как инструмент, либо он использует тебя.

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