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«Реал» в рекордный 5-й раз выиграл клубный чемпионат мира, у «Барсы» 3 победы

«Реал» в рекордный 5-й раз выиграл клубный чемпионат мира, у «Барсы» 3 победы

«Реал» укрепил рекорд чемпионата мира среди клубов, в пятый раз выиграв турнир. Команда Карло Анчелотти победила саудовский «Аль-Хиляль» (5:3) в финальном матче.

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