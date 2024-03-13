Настоящее сильнее: «Астраханочка» с нынешним тренером победила в Краснодаре двух бывших «рулевых» волжанок

Хотя игра получилась неровной и нервной. Сегодня в рамках второго предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди клубов женской Суперлиги «Астраханочка» на выезде сыграла с краснодарской «Кубанью».
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